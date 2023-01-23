الارصاد: اجواء شتوية وامطار مستمرة اليوم.. وتقلبات جوية جديدة الخميس بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 23/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى شتوية باردة على مناطق الشمال الغربي -مناطق غدامس والحمادة حيث درجات الحرارة اقل من معدلاتها لهذا الشهر (يناير) وتسجل مابين ( 08 – 16 )مْ، وتنخفض اثناء الليل وساعات الصباح الباكر الى قرابة الصفر المئوي على (بعض مرتفعات الجبل الغربى وجنوبه –غدامس – الحمادة).

ووفقا للتقرير تتراواح درجات الحرارة القصوي مابين (18-22) على مناطق شرق وجنوب البلاد.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الشمال الغربى خاصة على الساحل الممتد من شرق طرابلس حتى مصراتة يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

تقلبات جوية جديدة

وتوقع التقرير ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة برياح غربية الى شمالية غربية نشطة وفرصة افضل لسقوط امطار.

والله اعــــــــــــــلم.