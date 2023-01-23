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مبررا فشل اجتماع طرابلس.. القبي: ترعبهم مواقفنا وسياستنا المستقلة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق جلال القبي الناشط في مليشيات بركان الغضب، والمؤيد للتواجد العسكري التركي في ليبيا، على فشل الاجتماع العربي الوزاري الذي دعت له وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، مشيرا إلى أن ذلك حدث من قبل من الجزائر لأن سياستها مستقلة، وفقا لزعمه.

وقال القبي، في تغريدة عبر «تويتر»: “اللي صار اليوم في طرابلس صار قبلها في الجزائر وعدة دول خفضت من تمثيلها الدبلوماسي في القمة العربية لأن سياسة الجزائر مستقلة”، بحسب وصفه.

وأضاف “على سبيل المثال، بن سلمان اعتذر عن الحضور للجزائر لأن الطبيب نصحه بذلك حسب زعمه لكنه ذهب في نفس الوقت لحضور قمة العشرين في إندونيسيا. ترعبهم مواقفنا”، على حد قوله.

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الدبيبة القبي المنقوش فشل اجتماع طرابلس ليبي

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صحيفة الساعة 24

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