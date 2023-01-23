شمام: الأمريكان يميلون لتشكيل حكومة تجري انتخابات قبل نهاية العام

قال محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، إن الموقف الامريكي يميل إلى تشكيل حكومة انتخابات تكنوقراطية تجري انتخابات قبل نهاية السنة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “مقترحات يتم تداولها بعد أن مال الموقف الأمريكي إلى الخيار الثالث المتمثل في مؤتمر حوار مصغر على غرار لجنة الواحد والعشرين تنبثق عنها حكومة انتخابات تكنوقراطية تجري انتخابات قبل نهاية السنة.”

أضاف أن الحديث يتم عن ضرورة وجود كتلة وازنة مستقلة من 7 أشخاص يتم اختيارها بتروي وبدون استشارة ما يعرف بالأطراف الفاعلة على الأرض، وفق قوله.