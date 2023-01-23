ختام أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني في بنغازي

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تختتم، اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني التي انطلقت في بنغازي السبت الماضي، بتنظيم من مجلس الأمن الوطني الليبي.

ويعقد المؤتمر في فندق تيبستي تحت شعار: “الأمن القومي والتهديدات السيبرانية في عالم متغير”.

وأكد مستشار، مجلس الأمن الوطني الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، أن المؤتمر عقد بدافع الوعي المتنامي لضرورة إعارة اهتمام أكبر بالتحديات القائمة في مجال الانترنت، ولضرورة إضافة الأمن السيبراني الى قائمة الأولويات القومية، في استراتيجية الدولة.

وقال، إن “ما قد يشكله التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مخاطر على أمن المواطنين والمجتمع والدولة، وسعي بعض الدول الى الهيمنة على الفضاء السيبراني، هو ما يعرقل ضمان الامن المعلوماتي في مواجهة حملات التضليل والتخريب والأنباء الكاذبة والتحريض على ارتكاب أفعال محظورة قانونا”.