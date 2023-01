الجديد: استيراد البنزين مقابل النفط بدعة ابتكرها مصطفى صنع الله

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن استيراد البنزين من قبل المؤسسة الوطنية للنفط واستقطاع ثمنه من مبيعات النفط مباشرة بدعة مخالفة للقانون المالي للدولة ابتكرها مصطفى صنع الله.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الآن، بحسب الأخبار المتداولة ستقوم المؤسسة بتصحيح هذا الوضع الخاطئ، وستعود الأمور إلى نصابها بقيام المؤسسة بتطبيق الإجراءات الصحيحة من خلال قيامها بتوريد كامل إيرادات النفط ثم القيام بسداد ثمن البنزين عن طريق وزارة المالية”.

وأضاف: “أي حديث آخر من أن هناك مؤامرة وسرقة ستحصل أو أن البنزين سيختفي من المحطات أو أنها بداية لرفع الدعم كل هذه الأحاديث ترهات بلا معنى فلا تلتفتوا لها”.

