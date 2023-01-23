حكومة باشاغا تبحث علاج مشكلات قطاع الكهرباء في ليبيا بالتعاون مع مصر

تبحث الحكومة المكلفة من مجلس النواب التعاون مع الجانب المصري في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والاختناقات التي تواجه شبكة الكهرباء والانقطاعات التي حصلت بالعديد من المناطق خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الأحد، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري.

وبحسب بيان نشرته صفحة تابعة للحكومة على فيسبوك، عرض البدري كتاب وزير الكهرباء والطاقة في المصري، لعقد اجتماع تشاوري لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في هذا المجال للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين.

وأكد باشاغا ضرورة التعاون والاستفادة من خبرة الجانب المصري في مجال الطاقات المتجددة؛ لكي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

واطّلع باشاغا على أداء الوزارة وخطط عملها، ومناقشة المشاكل التي تواجه شبكة الكهرباء، خاصة ما حدث في منطقة طلميثة وانقطاع الكهرباء على أكثر من 250 منزلًا، وتدخل وزارة الكهرباء لدعم الشركة العامة لحل المشكلة وتوفير المعدات المطلوبة بصورة عاجلة.

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وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء والشركات التابعة وإيجاد آلية لمعالجتها جذريًا، نظراً للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشركات ومساهمتها الفاعلة في التنمية وتوفير فرص العمل، كذلك استعراض الآلية التي سيجري بها توزيع مواد ومعدات الكهرباء الضرورية والطارئة.

وطالب باشاغا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بسرعة البدء بصيانة خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف بمنطقة الجبل الأخضر ودرنة وطبرق.