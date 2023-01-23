بوالخطابية: تعليق عمل البلدية بسبب اعتداءات على الممتلكات العامة

الوطن| رصد

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، إن العمل بالمجلس البلدي معلق منذ الأربعاء الماضي بسبب استمرار اعتداء مواطنين على بعض المشاريع ومخططات الحدائق ما تسبب في إيقافها.

وبين بوالخطابية في تصريح رصده موقع “الوطن” أنهم سجلوا نحو 7 اعتداءات لمواطنين على أراض ادعوا أنها ملك لهم، فيما تثبت الوثائق أنها ملك للدولة الليبية.

وأكد بو الخطابية استمرار تعليق العمل بالبلدية إلى حين تدخل الجهات الأمنية والعسكرية لإيقاف الاعتداءات، قائلا إن وجود المجلس البلدي لا معنى له ما لم تنفذ قراراته.

وكان المجلس التسييري لبلدية طبرق قد قرر الأربعاء الماضي تعليق العمل بالبلدية والإدارات التابعة لها إلى حين إشعار آخر، احتجاجا على استمرار الاعتداءات على الممتلكات العامة.