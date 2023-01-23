العمروني: مستشفى الأطفال بنغازي يشهد نقصًا حادًا في أدوية الأورام

أكد صلاح العمروني، مدير مستشفى الأطفال بنغازي، أن المستشفى يشهد نقصًا حادًا في أدوية الأورام للأطفال.

وقال العمروني، في تصريحات صحفية: “أدوية الأورام تُستهلك في المستشفى سريعًا لكثرة عدد الحالات المصابة بالأورام، فقد استقبل حالات جديدة الأسبوع الماضي”.

وأضاف “نتمنى أن تعمل الجهات المختصة لضمان انسياب هذه الأدوية، لا أن توفرها على فترات متقطعة، ونرجو من الجهات المسؤولة توفير العلاج بصورة دائمة واستحداث آلية أسرع من التعقيدات المستندية الحالية، تضمن مراقبة توزيع الأدوية ومنع التلاعب فيها”.