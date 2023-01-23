عيسى عبدالمجيد: اجتماع طرابلس فتح باب التشكيك في شرعية حكومة الدبيبة

أكد رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد منصور، أن إعلان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عدم حضور اجتماع طرابلس بسبب عدم اكتمال النصاب، وضع حكومة الدبيبة في حرج وفتح الباب للتشكيك في شرعيتها.

وقال منصور، في تغريدة له عبر «تويتر»: “رسالة دبلوماسية واضحة وجهتها معظم الدول العربية لحكومة الدبيبة من خلال عدم مشاركتهم في اجتماع وزراء خارجية العرب التي دعت له في العاصمة طرابلس باستثناء دولتي تونس والجزائر”.

وأضاف في تغريدة أخرى “الكتاب الذي أحاله الأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط لحكومة الدبيبة مؤكدا فيه عدم حضوره بسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع؛ وضع الحكومة في حرج، وفتح الباب للتشكيك في شرعيتها لأنها أصبحت -بعدم تلبية دعوتها- محل تشكيك حسب الأعراف الدبلوماسية وعلاقات التواصل بين الدول”.