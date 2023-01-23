خاص لـ «بوابة إفريقيا».. خبير يحذر من عودة الإغلاقات للحقول النفطية

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 January, 2023

أكد الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، أن قطاع النفط في ليبيا يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه، محذرا من خطورة عودة الإغلاقات بالحقول النفطية.

وحذر الحضيري، من شبهات الفساد وتسربه داخل المؤسسة الوطنية للنفط وخاصة فيما يتعلق بإدارة التسويق الدولي، والاستثمار والتنمية المستدامة لافتا إلى أن هناك مجموعة من الملفات المتعلقة بـ (البنزين المغشوش، والتعامل مع شركات السمسرة، وإقصاء الشركاء التقليديين، وظاهرة الابتعاد في التعامل مع مصافي الشركاء بالبحر المتوسط وغيرها) يجب الوقوف عندها والتحقيق بها.

وقال الحضيري، إن “وضع النفط ليس بخير، حيث يعاني الجنوب الليبي (فزان) من ارتفاع أسعار البنزين، رغم أن حقول الجنوب الغربي الليبي تنتج ما يزيد عن 400 ألف برميل فيما يتم شراء البنزين بأسعار لا تصدق”.

وتابع، “النفط ليس بخير، لأن شباب فزان من خريجي هندسة النفط، والجيولوجيا، والجيوفيزياء والهندسة الكهربائية ومن المتفوقين دراسيا بلا عمل مند سنوات رغم الوعود الزائفة التي صدرت عن الإدارة السابقة لمؤسسة النفط، النفط ليس بخير لانعدام شبه العلاقة والتنسيق بين مؤسسة النفط والوزارة في شتى القضايا رغم وضوح القوانين المنظمة للصناعة النفطية”.

وأكد الحضيري، أن التغيير الشامل لإدارات الشركات النفطية خطوة هامة لإعادة القطاع النفطي لوضعه الصحيح، قائلا إن “الإدارة الجديدة بالمؤسسة الوطنية للنفط تحاول تصحيح الأوضاع ولكن للأسف المأساة كبيرة والعوج لا يصدق”.