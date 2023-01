صالح: الإعلان الدستوري هو السند الشرعي لإنهاء الجدال السياسي القائم.. ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادًا عليه

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

صالح وفي تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أوضح أن ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري، مشيرًا إلى أن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية.

وأضاف: “لا بد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور”.

وتابع صالح حديثه: “قمنا بإرسال سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يرد علينا إلى هذه اللحظة”.

كما لفت إلى أن الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية، مؤكدًا أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.

وبين أن مجلس النواب أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.

وأفاد صالح بأن هناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد.

ورأى أن المجلس الرئاسي أصبح تابعًا للحكومة منتهية الولاية (حكومة تصريف الأعمال).

كما أكد أن البرلمان لن يقبل بأن يكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله، مبينًا أن عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه.

ونوه إلى أن مجلس النواب لن يتغيّر إلا بإجراء انتخابات جديدة والانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة.

وأشار إلى أن الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد.

ونبه إلى أن الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه.

وواصل حديثه :” حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية،ولا بد من وجود توافق مع مجلس الدولة من أجل مصلحة الشعب الليبي”.

كما أكد ان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي واستمراره جاء بدعم خارجي.

وأردف: “ما نجده من مجلس الدولة الاستشاري هي الأقوال وليس الأفعال، وسنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق”.

ورأى أن هناك مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا.

وذكر بأن المفوضية أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات وإلى الآن لم تبيّن ما هي هذه القوة القاهرة.

وطالب البعثة الأممية بتوضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال: إن فرصة إيجاد حكومة جديدة ما زالت قائمة. مضيفًا: “ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأكمل حديثه: “أبلغتُ رئيس المجلس الرئاسي أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب، واللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي بمصر كان دون ترتيب مسبق”.

صالح أكد على أن توزيع عوائد النفط يجب أن تُراعى فيه نسب التنمية وعدد السكان في عموم البلاد.

Shares

The post صالح: الإعلان الدستوري هو السند الشرعي لإنهاء الجدال السياسي القائم.. ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادًا عليه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية