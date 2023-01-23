ليبيا.. مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة والغرفة التجارية الأمريكية لتعزيز التعاون

أبرمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الأمريكية العربية لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات بعدد من المجالات ودعم الشركات وتسهيل حركة أصحاب الأعمال.

كما تستهدف المذكرة، التعاون المشترك في تنظيم مؤتمرات اقتصادية ومعارض مشتركة في كلا البلدين، وتنفيذ برامج تدريب ودعم تستهدف منتسبي الغرف والعناصر الوطنية.

وتمت مراسم التوقيع، على هامش لقاء ضم رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة، ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية العربية ديفيد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية بدولة ليبيا ريتشارد نورلاند.

ومن جانبه، أكد أبوستة، على رغبة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص بالولايات المتحدة الامريكية، والعمل على نقل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة