“مشروعات الإسكان” يجتمع في سرت لمتابعة المشاريع التنموية في خليج السدرة وهراوة

الوطن|رصد

عقد مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان سرت اجتماعًا لمتابعة المشاريع التنموية التي يشرف عليها مكتب الجهاز في بلديتي خليج السدرة وهراوة والمناطق التابعة لها.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة خليج السدرة صالح أفحيمة، ومدير فرع هئية الرقابة الإدارية خليج السدرة حسام صالحين، ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بمنطقة سرت أحمد الودي، وعدد من رؤوساء الأقسام المختصة بالجهاز، بالإضافة لأعيان منطقة خليج السدرة.

وقدّم مدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان بمنطقة سرت أحمد الودي في تصريحات صحفية شرحًا وافيً عن المشاريع المتعاقد عليها بالمنطقتين، ونسب الإنجاز، وأهم العراقيل التي تواجه عدد من المشاريع، واقتراح الحلول لاتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.

كما ناقش الاجتماع المشاريع المحالة من بلدية خليج السدرة وبلدية هراوة والمطلوب التعاقد على تنفيذها من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لحل المختنقات، وتدوين المشاريع التي تحتاجها بعض المناطق، حيث تكلف مدير مكتب الجهاز لجنة من مهندسي الجهاز بسرت لزيارة المناطق ومعاينتها ووضع الدراسات اللازمة، وإعداد المقايسات والخرائط لإحالتها إلى الإدارة العامة للتعاقد على تنفيذ المشاريع المطلوبة.