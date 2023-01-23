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الشركسي: فشل اجتماع طرابلس إقرار واضح بأن حكومة الدبيبة لا تمثل ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، أن وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش كانت تسوق لقدرتها على جلب الوزراء العرب وفشلت أمام حكومتها.

وقال الشركسي، في تصريحات صحفية: “غياب وزراء الخارجية العرب عن اجتماع طرابلس إقرار واضح بأن حكومة الدبيبة لا تمثل ليبيا، وما حدث هو تأكيد من الوزراء العرب بأن الوضع في ليبيا غير مستدام”.

وأضاف “لابد من إيجاد حل حقيقي وحكومة موحدة في ليبيا، حتى الدول المتقاربة والداعمة لحكومة الدبيبة غابت اليوم عن الاجتماع، وهذا دليل على أن الحكومة موجودة بفعل الأمر الواقع فقط”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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