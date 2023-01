ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي الصول على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي دعت إليه حكومة تصريف الأعمال والمنعقد في العاصمة طرابلس.

الصول وفي تصريحات خاصة لمنصة “شبكة لام” قال: “عدم حضور عدد من وزراء العرب اجتماع حكومة الدبيبة دلالة على أن هذه الحكومة لاشرعية لها وقريبًا جدًا ستغادر طريق السكة، وهُم يعلمون ذلك”.

