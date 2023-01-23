وزير خارجية تونس يؤكد للمنفي دعم بلاده لمبادرات الخروج من الانسداد السياسي

جدد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، التأكيد على دعم بلاده كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات الليبية في أقرب الآجال.

وأشار الوزير التونسي، خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الإثنين إلى حرص تونس على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.

ونقل الجرندي له تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك في حضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وثمن الجرندي دور المجلس الرئاسي وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين.

وأشاد المنفي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من روابط أخوة ومصير مشترك، معربا عن تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية.