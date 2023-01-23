الأمين: لعبة المجالس والشرعيات والاعترافات باتت فاضحة لحالة الارتهان للوكلاء ومهينة لليبيا

قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن لعبة المجالس والشرعيات والحكومات والاعترافات من دوائر النفوذ ومحاور التأزيم باتت فاضحة لحالة الارتهان للوكلاء ومهينة لليبيا شعبًا ووطنًا، وأضحت مهزلة مثيرة للقرف والاشمئزاز.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “هذا يشكر من لم يحضر ويعده نصرًا له وذاك يشكر من حضر ويعذر من غاب ويؤشر لمن رفض، مسكينة ليبيا بزمانكم”.

وتابع الأمين في تغريدة أخرى: “النظام العربي الرسمي راسب منذ زمن ولم ينجح بجامعته أحد غير ورثة دار الندوة والكل وثن. فلم الرهان على شهادة صالون سياسي بختم رواد صالون حلاقة لا يجيدون إلا الثرثرة بامتياز ولا يمنحون غير باروكات الاعتراف وشهادات الشوراب المستعارة؟ كفى جريًا وراء الغراف والعراف”.