ليبيا – كشف نوري الضاوي مدير الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن أبرز نتائج الحملة التفتيشية التي تعمل عليها الرقابة في ضبط المصانع الخاصة بتعبئة المياه وتسويقها، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع تحت إشراف النائب العام وتشكيل 30 لجنة على مستوى البلاد موزعة من الشمال للجنوب والشرق.

الضاوي قال خلال تصريح لقناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه تم انطلاق اللجان يوم الأربعاء الماضي الساعة 8 صباحًا من طبرق إلى رأس جدير، وكل لجنة تشكلت بها عضو من الحرس البلدي والنيابات المختصة بالنظام العام، وتم عمل جولة استهدفت 110 مصانع شرب مياه معبأة في توقيت واحد للوقوف على مدى التزام المصانع بشروط الصحة المعمول بها تم غلق 53 مصنعًا تقريبًا، ولا تتوفر لديهم أدنى الاشتراطات الصحية، والـ 110 مصانع تم أخذ العينات منها وإحالتها لفروع الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي ومصراته وطرابلس لإجراء التحاليل اللازمة عليها .

ولفت إلى أنه تم وضع محكمة من البداية قبل إنطلاق الحملة مع مستشار النائب العام ورئيس النيابة عبد الفتاح، بخصوص آلية الكشف والتفتيش كيف يكون، حيث اشتملت على خطين متوازيين، أولًا الكشف والتفتيش على الشروطات الصحية للمصانع من حيث المباني والعاملين ووسائل النقل وخطوط الإنتاج، ومن ثم تم الانتقال للمنتج نفسه ومصدر المنتج والآبار التي تخرج المياه والخزانات والمياه نفسها المعبأة بالعبوات تم سحب منها عينات للنظر وإحالتها للمعامل.

وتابع: “كل ذلك حتى نرى هل تطابق المواصفات أم لا من حيث الخصائص الفيزيائية والكيمائية والتحاليل الجرثومية التي ستجرى عليها وبعد 6 أيام ستخرج لنا نتائج هذه المصانع التي تم زيارتها يوم الأربعاء والخميس”.

وأكد أنه تم نشر أسماء هذه المصانع على صفحة الرقابة على الأغذية والأدوية والتي لا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية من حيث مبدأ الشفافية، وتم التعامل مع هذه المصانع لتقوم بعرض النتائج المخبرية في وقت لاحق، وإن كان هناك أي مشاكل في أي مصنع كان سيتم عرضه على المستهلك ليتوقع هذه المشكلة، منوهًا إلى أن الرقابة الإدارية مع صحة المستهلك قبل كل شيء.

Shares

The post الرقابة على الأغذية والأدوية تكشف نتائج الحملة التفتيشية الخاصة بمصانع تعبئة المياه وتسويقها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية