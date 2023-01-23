الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية يتهم الجامعة العربية بانحيازها لإحدى الدول

اتهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، محمد حمودة، الأمانة العامة للجامعة العربية، بانحيازها لدولة عضو على حساب أخرى.

وقال حمودة، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد أمس في طرابلس، حضره عدد من الوزراء، مؤكدا أن الاجتماع سليم قانونيا، وما قامت به الأمانة العامة للجامعة العربية يعد انحيازا لدولة عضو على حساب أخرى، وهو ما كنّا نرجو ألّا يحدث، وفق قوله.

أضاف في تصريحات صحفية: “لم يُحدّد ميثاق الجامعة العربية نصابًا لانعقاد الاجتماع التشاوري، و بحث الاجتماع التنسيق في القضية الفلسطينية، وقضايا ليبيا والمغرب العربي الكبير، وغيرها من القضايا العربية، و ليبيا حريصة دائما على وحدة الصف العربي، وهذا الاجتماع التشاوري خطوة نحو تحقيق هذا الهدف”.

وأكد أن كل الجهود التي تحاول عرقلة مساعي ليبيا والدول الصديقة لجمع شمل الدول العربية، لن تنجح لأنها تأتي عكس إرادة الشعوب العربية أولا والقادة العرب ثانيا.