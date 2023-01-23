العرفي: مؤتمر طرابلس فاشل من حكومة مغتصبة للسلطة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن المؤتمر التشاوري لوزراء خارجية العرب المُقام في العاصمة طرابلس فاشل من حكومة يرى بأنها مغتصبة للسلطة.

وأضاف العرفي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الاجتماع “كان فاشلا وقد ولد ميتا، ولم يستطيع منظموا المؤتمر الخروج حتى ببيان موحد للتحدث عن الشأن الليبي”.

وأشار العرفي إلى أن “إغلاق طرق العاصمة طرابلس لأجل المؤتمر الفاشل فضيحة بحق الحكومة التي نراها مغتصبة للسلطة”.

وأكد العرفي أن الغرض كان من الاجتماع إرسال رسالة مزورة للعالم الخارجي بأن العاصمة خالية من المظاهر المسلحة، مبينا أن وزير الخارجية في الحكومة منتهية الولاية تحاول إظهار نجاحها رغم فشلها الواضح.