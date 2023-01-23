المهدوي: سببان وراء غياب بعض الدول عن حضور اجتماع طرابلس

أرجع أستاذ العلوم السياسية أحمد المهدوي، غياب بعض الدول عن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في طرابلس، لسببين الأول، هو تدهور الوضع الأمني في طرابلس، والثاني هو الحفاظ على وحدة الصف العربي خاصة وأن هناك دول ترى حكومة عبدالحميد الدبيبة حكومة منتهية الولاية.

وقال المهدوي في تصريح خاص لـ “ليبيا الحدث”، إن “عدم حضور عدد من الدول العربية اجتماع طرابلس جاء من منطلق الحفاظ على وحدة الصف الليبي أولا خصوصا بعد التفاهمات الأخيرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، والحرص على وحدة الصف العربي فيما يخص الأزمة الليبية، والحرص على إحراز تقدم في ملف الانتخابات وإنهاء الانقسام والتشظي السياسي في ليبيا”.