قنيدي: عقيلة يتلاعب بالمشري وما يقوم به عبث

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تراجع عن إعلان القاهرة واتفق مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري على استقالة العسكري قبل ترشحه للانتخابات.

أضاف قنيدي، في تصريحات صحفية أن ما يقوم به عقيلة عبث وتغليب للمصالح الشخصية على المصلحة الوطنية العليا وإنهاء المرحلة الانتقالية، وعقيلة تلاعب بالمشري في القاهرة وما زال يملك إقرار قانون استحداث المحكمة الدستورية.

وتابع قنيدي: “لن تحل الأزمة السياسية إلا بالضغط الدولي على عقيلة والمشري لإنجاز مهام المسار الدستوري، والتعديل الدستوري الثاني عشر مطعون فيه أمام الدائرة الدستورية ولا يمكن اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت كقاعدة دستورية للمرحلة المقبلة”.