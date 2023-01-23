شركة الخليج تدعو مؤسسة النفط للضغط على الجهات المعنية لتوفير الميزانيات

دعا رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باعتباره الجمعية العمومية للشركة للتواصل والضغط على الجهات المعنية بالدولة لتوفير الميزانيات والأموال اللازمة لنشاطها وإدارة عملياتها بما يضمن استمرار الإنتاج ويمكنها من دفع الديون والالتزامات المتراكمة عليها لكونها داعم مهم للاقتصاد الوطني.

وأضاف القطراني خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط لسنة 2022 بمقر الشركة أن الوضع المالي السيئ والأزمة المالية الخانقة والمشاكل التي تواجه الشركة كانت حجر عثرة وعائقاً حقيقياً لدفع مرتبات مستخدميها ومستحقاتهم في مواعيدها وعجزها عن تنفيذ جل المشاريع والأعمال وحائلاً دون تحقيق الشركة لمستهدفاتها وطموحاتها وتوفير قطع الغيار، وأدت إلى ترتيب ديون والتزامات كبيرة، وتوقف العديد من المشاريع والأعمال الهامة والحيوية بالشركة والمرتبطة باستمرار الإنتاج ورفع معدلاته، وكذلك تطوير الحقول المكتشفة والبحث والتنقيب عن مؤملا جديدة وتأكيدها بامتيازات الشركة .

وبين القطراني أن الأزمة المالية أثرت بشكل واضح على مصداقية الشركة وسمعتها لدى كبار الموردين والمصنعين والشركات المختصة خاصة العالمية منها نتيجة لتراكم ديونها ومستحقاتها والتي أصبحت تتجاهل التعامل مع الشركة أو تضع شروط قاسية بهذا التعامل .

وأشار القطراني إلى أن دعم مؤسسة النفط مكن الشركة من دفع مرتبات آخر شهرين من العام الماضي في موعدها، ودفع الفروقات المستحقة للمستخدمين، وكذلك دفع جزء من الديون والمستحقات المتراكمة لصالح الشركات والموردين.

ولفت القطراني إلى أن الشركة استطاعت الاستمرار في أعمالها، وتحقيق مستهدفاتها والمحافظة على إنتاجها بل وزيادته حيث بلغ الإنتاج حوالي 94 ميلون برميل من النفط الخام من حقول الشركة، وبمتوسط إنتاج يومي 280 الف برميل من النفط وتصدير 66 مليون برميل من النفط من ميناء الحريقة النفطي بطبرق عبر 69 ناقلة نفط كما بلغت نسبة الخام المكرر من مصفاة طبرق 93% من المستهدف، و 83 % من مصفاة السرير لمختلف المنتجات واستكمال توريد وتركيب معدات إنتاج مبكر لحقل الطهارة ( NC4) وتم تشغيله وافتتاحه كحقل جديد أضيف لحقول الشركة المنتجة بتاريخ 22/2/2022 بإنتاجية تتجاوز 6 ألاف برميل من النفط في اليوم .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة (رئيس الجمعية العمومية) برفقة مسعود سليمان، أحمد عمار، حسين صفار، وعبر الدائرة المغلقة خليفة عبدالصادق ، أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة أعضاء الجمعية العمومية، بحضور عوض كويدير عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وعبدالمطلب صالح ادم عضو لجنة الإدارة للهندسة والانشاءات وتقنية المعلومات، وأشرف منصور معتوق عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية والامداد والخدمات والنقل، وبوبكر بن عامر عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات، ومديرو العموم و مديروا الإدارات المعنية وعدد من المختصين من الجانبين، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.