فنوش: ليبيا محتلة وأصبحنا مجموعة من البشر تعيش على رقعة من الأرض لا تملك إرادة إطلاقًا

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش إن الدور الأمريكي لم يتلاشَ خلال الفترة الماضية، بل إن أمريكا ترى الوضع الحالي ليس مزعجًا بالنسبة لها والأمور تسير بالكيفية التي تراها، ولا يوجد هناك إمكانية للتهديد بقيام حربًا ما والنفط يضخ وإدارة دخل النفط يتم التوافق عليها من قبل الأمريكان.

فنوش أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الكبير في كل مناسبة يذهب ولا يقدم تقاريره لليبيين، بل يقدمها للأمريكان الموجودين، والذين على علم واطلاع بالوضع الحالي وبما يجري.

وتابع: “عندما ارتبكت عملية إجراء الانتخابات في نهاية 2021 وظهرت شخصيات لا ترغب أمريكا بدخولها الانتخابات، عندها عرقلت الأمور، وتستمر بما هي عليه حتى تنجلي الصورة ونعرف من يملك أحقية أن يتصدر المشهد وفرصته في كيفية إدارة المشهد الليبي من عدمه، المزعج بالنسبة لهم كيفية التعامل مع المجموعات التي صنفت من قبل الأمريكان على أنها إجرامية وهي الفاغنر وكيفية التعامل معها الآن”.

كما أضاف: “وجود رئيس الاستخبارات الامريكية جاء برفقة مسؤول عسكري كبير في الأفريكوم يبين أن الزيارة هي أمنية أكثر منها سياسية، الحالة السياسية بالنسبة لهم غير مزعجة حتى يتفق الليبيون وأتصور أن الزيارة أمنية أستراتيجية مرتبطة بتغيرات قد تحدث في المنطقة بسبب الحرب مع أوكرانيا”.

ورأى أنه لا يوجد أمر يجعل أمريكا تدخل في خصام مع تركيا لأنهم يرونها فاعلة الآن ويتعاملون معها في كيفية إدارة الملفات الأخرى في المناطق الأخرى ليس فقط ليبيا والمغير الذي من الممكن أن يفرض التغيير هو إرادة الشعب.

وأردف: “نحن لم نعد كذلك، بل أصبحنا مجموعة بشر تعيش على رقعة من الأرض لا تملك إرادة إطلاقًا. زيارة شخص أجنبي لبلد ما لـ 20 دقيقة تقلب عيار هذا البلد وكل مسؤوليه وترتبك ولا تعرف ما الذي تديره، وتعكس حقيقة وجودنا، لا إرادة ولا وطن. البرلمان لا يستطيع أن يشرع ومن ثم يفرض القانون الذي يشرعه ويستطيع أن يحاسب، لا يستطيع أن يمارس دوره، حاول تغيير الصديق الكبير ولكنه لم يستطع، ونزع الشرعية عن الدبيبة وعين حكومة جديدة ولم يعترف بها”.

وأفاد أن المجلس الرئاسي لا يستطيع أن يتخذ قرارًا ما على الرغم أنه قائد أعلى لشيء ما اسمه الدولة الليبية ويسيطر عليها من يدعي أنه رئيس حكومة ويتصرف بالمال الليبي دون مرجعية ويصرف له الأموال بالمليارات، مؤكدًا على أن هذه الأجسام لم تعد تحمل صفة المسميات التي تسمى بها.

واستطرد: “هل هناك من يعرف الطائرات التركية العسكرية التي تأتي لليبيا؟ ويعرف بم تكون محملة وبما تخرج؟ وهل تأخذ أوامرها من الدبيبة أم يأتون بما يريدون وفق أي مكان يريدونه؟ الدولة صاحبة التأثير الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية وهي فاعل أساسي في الأزمة الليبية لكنها لا تتحرك بمفردها وهناك دول أو أطراف أخرى لها مصالح في ليبيا على رأسها تركيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى وهذه الأطراف تلعب دورًا مهمًا في كيفية إدارة الحالة الليبية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تدير الشأن بمعزل عن هذه الأطراف”.

فنوش أوضح أنه بعد اتفاق الصخيرات حدث شيء تم من خلاله احتلال ليبيا بشكل مطلق، وأعطت الأطراف الخارجية لنفسها الحق أن تعترف أو لا تعترف بمن تريده ليدير الشأن الليبي، وكل الأطراف الليبية خرجوا ويفتخرون بأنهم المعترف فيهم، وهذا ليس نتاجًا لاعتراف الليبيين بهم وإنما معترف به في الخارج ورضى الخارج عليه. بحسب قوله.

وأكمل حديثه: “الموقف الجزائري الذي تغير وهو اصطفاف لأي مجموعة سياسية وهي حكومة موجودة في طرابلس بغض النظر عن شرعيتها من عدمها، لكن أي حكومة في طرابلس لن تقبلها الجزائر وتصطف لأي مجموعة سياسية معارضة للدور المصري بغض النظر عن شرعيتها، الجزائر تستغل الأطراف الموجودة في طرابلس وتبحث لها عن شرعية من قبل الأطراف الداخلية، موقف الجزائر سيئ ومستعدة لأن تربك المشهد الليبي بشكل كبير من أجل استمرار حالة اللادولة بالرغم من تصريحاتها التي تدعي أنها تبحث عن حل للأزمة الليبية”.

وبيّن في الختام أن السيناريوهات القادمة أن تتشكل إرادة ما داخل الأماكن الأكثر قدرة على أن تشكل إرادة حرة من أجل فرض نفسها، ودون ذلك لن يحدث أي تغيير على الإطلاق والأمور مستمرة حتى اللحظة إلى حين اتفاق الأطراف الخارجية على توافق ما.

