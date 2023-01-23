كشلاف: صالح يسعى للمساومة بالمسار الدستوري لتحقيق مكاسب شخصية

الوطن| رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، إن عقيلة صالح ومن حوله يسعون “للمساومة” بالمسار الدستوري للوصول إلى مكاسب ومناصب سياسية شخصية، وما يشجعه على “العبث” هو استمرار عدم فصل الدائرة الدستورية في القضايا المعروضة عليها، وكل ما يقوم به “قفزات في الهواء” ومناورات لن تفضي إلى شيء سوى إطالة أمد الأزمة وتعقيدها.

وأضاف كشلاف “لن يكون هناك أي حلول أو استقرار بالتعويل على شخص عقيلة ومجموعة النواب التابعين له، كما أن الحوارات معهم، لن تفضي إلى استفتاء على مشروع الدستور أو إجراء انتخابات عامة” معتبراً أن عرقلة عقيلة للاستفتاء ترجع لأسباب شخصية أهمها “فشله” في انتخابات هيئة الدستور.

وأشار إلى أن نوايا عقيلة بالنسبة للمسار الدستوري واضحة منذ سنوات، كون إقرار مشروع الدستور يعني انتهاء منصبه كرئيس لمجلس النواب، وهو يرغب في تفصيل وتعديل المشروع بما يتوافق مع رغبات وأهداف شخصيات وجهات بعينها.