وكيل وزارة الداخلية يبحث ملف جوازات السفر وإجراءات المُواطنين والتجاوزات التي تُهدّد الأمن القومي

واِستعرض المسؤولون بالجوازات في مّدن ومناطق شرق البلاد، مطلعاً على سير العمل لديهم والصعوبات والعراقيل التي تواجههم بالإضافة إلى نقص الإمكانيات وما يسبّبه من تعطيل عن أداء المهام وخدمة المُواطنين.

وعبّر اقعيم عن تقديره للجهُود الوطنية والشخصيات المُخلصة التي تقدم الكثير لهذا القطاع الأمني الحسّاس، مبديا ملاحظاته حول عددٍ من الفروع والأقسام مُوجّهًا تعليماته بصرف مبلغ مالي لتسهيل بعض المُتعلقات للفروع والمكاتب والأقسام ولإجراء بعض التعديلات والتغييرات بما يصبّ في صالح المُواطن ويرتقي بعمل مصلحة الجوازات والجنسية ويحفظ الأمن القومي، على أن تُعقَد في الفترات القادمة اِجتماعات دورية لمُناقشة أوضاع المصلحة .