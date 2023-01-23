المنصوري: عقيلة صالح أول من خالف نصوص الإعلان الدستوري

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إن المادة 30 من الإعلان الدستوري تنصّ على أن تنظم السلطة التشريعية عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور، وعقيلة صالح أول من خالف نصوص الإعلان الدستوري وتجاوز صلاحياته والآن يدعو لاعتماده كقاعدة دستورية للانتخابات.

أضاف المنصوري في تصريحات صحفية، أن تصريحات عقيلة الأخيرة نسفت كل الحوارات السابقة مع مجلس الدولة وأنهت مصداقيته في الذهاب نحو الانتخابات، ومجلس النواب سلطة تشريعية والأسس الدستورية اختصاص أصيل لهيئة صياغة الدستور، وفق تعبيره.