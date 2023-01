العرفي: حكومة الدبيبة فشلت بجمع 10 من وزراء الخارجية العرب.. والدعوة للإجتماع وُلدت ميِّتة من الأساس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة لم تبلغ النصاب المحدد لإقامة اجتماعها رفقة الوزراء العرب في العاصمة طرابلس.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”رأى أن حكومة الدبيبة أرادت المحاولة بالظهور بصورة “المُتمتعة بالعلاقات الخارجية الوطيدة”.

واعتبر أن الحكومة فشلت بجمع عدد 10 من وزراء الخارجية العرب، واصفًا الدعوة لاجتماع وزراء العرب بأنها وُلدت ميِّتة من الأساس.

العرفي طالب جميع الدول بأن تحترم سيادة ليبيا وألا تصطف إلى طرف دون آخر.

