جامعة عمان تكرم مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف

بنغازي 23 يناير 2023 (وال) _ منحت جامعة عمان العربية بالأردن، درعاً تكريميا لمستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم خليفة بوشناف، تثمينا لجهوده المبذولة لإنجاح هذا الحدث الأمني العلمي، بمشاركة عربية ضمن رؤية استراتيجية تقود ليبيا إلى إيجاد وسائل دفاع سبرانية.

وجاء التكريم في حفل اختتام أعمال مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني ظهر اليوم الإثنين ببنغازي، و الذي بإشراف وتنطيم مجلس الأمن القومي الليبي في الفترة من 21 وحتى 23 يناير للعام الحالي 2023م، تحت شعار (الأمن القومي و التهديدات السيبرانية في عالم متغير)، و الذي استضاف خلال جلساته العلمية الستة، كوكبة من الخبراء الدوليين و العرب و المحليين، تجاوز عددهم الأربعين مشارك.

هذا وقام مجلس الأمن القومي بتكريم المشاركين و كافة اللجان التي عملت وفق خطة المجلس، لتنفيذ وإنجاح فاعليات المؤتمر و الورشات التحضيرية التي سبقته. (وال _ بنغازي) ه ش / م ف

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