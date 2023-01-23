وزير الخارجية الجزائري: الاجتماع التشاوري بحث سبل الخروج من الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الاجتماع الوزاري العربي بطرابلس سمح باستعراض تطورات المسار السياسي في ليبيا وسبل توحيد الجهود الأممية والأفريقية بالتعاون مع دول الجوار، لإيجاد أرضية توافقية تسمح للأطراف بتحقيق مصالحة وطنية.

وشارك لعمامرة بدعوة من نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الرئيسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته العاصمة طرابلس، أمس الأحد.

وشكلت مشاركة رئيس الدبلوماسية الجزائرية في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب فرصة للنقاش والتبادل حول متابعة وتنفيذ قرارات قمة نوفمبر بالجزائر، فضلا عن مستجدات الأوضاع على الساحة العربية وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وناقش الاجتماع تطورات المسار السياسي في ليبيا، في محاولة لإيجاد أرضية توافقية تسمح للأطراف الليبية بتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتنظيم انتخابات ديمقراطية تنهي الأزمة بصفة دائمة.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي وزير الخارجية الجزائري، وجدد التزامه تعزيز التضامن مع دولة ليبيا والمساهمة في الجهود الرامية لتمكين الأطراف الليبية من الوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة الراهنة.

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وأجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.