الليبية للمناولة الأرضة تعلن عن إضراب مفتوحا في مصراته وإضراب جزئي في بنينا

الوطن / رصد

قال رئيس النقابة العامة للشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمحطة مطار مصراتة الدولي “نزار السويحلي” ان العاملون بالشركة سيدخلون في إضراب واعتصام مفتوح، اعتبارا من 5 فبراير المقبل إلى حين تنفيذ مطالبهم.

واضاف السويحلي في تصريحات صحفية ان الإضراب سيشمل إيقاف الخدمات للشركات المتعاقدة مع “شركة المناولات والخدمات الأرضية” مثل الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، وطيران النفط من سيشمل المنطقتين الشرقية والجنوبية، ومطار مصراتة الدولى.

مشيرا الى ان مطالب العاملين تتلخص بصرف المرتبات المتأخرة منذ 19 شهرًا، وإدماجهم بالشركة في ديوان وزارة المواصلات ليتقاضوا مرتباتهم بانتظام؛ حتى تتحسن أوضاع الشركة.

كما اكد السويحلي على ان قرار الاعتصام جاء بعد أن ضاقت السبل ووصل الأمر إلى الحد الذي لا يطاق اضافة الى الوعود الحكومية المتكررة دون حل على ارض الولقع

هذا وأعلن عمال الشركة الليبية للخدمات الأرضية اعلنوا في بيان وقف خدمات الشركة في مطار بنينا اعتبارا من الساعة السادسة صباحاً ليوم الأحد الموافق ٥ فبراير المقبل، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وتأخير الرواتب.

واشار البيان الى استثناء شركة مصر للطيران من الاضراب لكونها ملتزمة بدفع قيمة الخدمات المتفق عليها في العقود المبرمة وكذلك رحلات الحقول النفطية لإلتزامهم في عمليات الدفع.