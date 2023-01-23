السفارة الأمريكية: نهنئ الوفد الليبي على زيارته الناجحة إلى معرضنا في لاس فيغاس

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، وفد الأعمال الليبي على زيارته الناجحة إلى معرض وورلد أوف كونكريت في لاس فيغاس، نيفادا، من 17-19 يناير، وهو أكبر معرض تجاري مخصص لصناعات الأسمنت و البناء.

وأكدت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحدث يمثل أضخم بعثة تجارية من ليبيا إلى الولايات المتحدة منذ عقد من الزمن، وهو نتاج التعاون الوثيق بين سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ومكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية، والغرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

وتابع: ”تتطلع سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا وشركاؤها إلى المزيد من المناسبات المستقبلية لمزيد تدعيم الروابط التجارية الأمريكية-الليبية”.