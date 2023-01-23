وزير خارجية تونس يثمن دور المجلس الرئاسي في «رأب الصدع» وتبني المصالحة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، وزير خارجية تونس، عثمان الجرندي، الذي نقل تحيات الرئيس التونسي، قيس سعيد، وكان اللقاء بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وقال بيان صادر عن المجلس: “أشاد المنفي، بعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتونس، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومصير مشترك، معرباً عن تقديره لدور تونس الإيجابي تجاه القضية الليبية”.

بدوره، ثمن وزير الخارجية التونسي، دور المجلس الرئاسي المهم وتبنيه لمشروع المصالحة الوطنية، كنواة لرأب الصدع وجمع الفرقاء ولم شمل الليبيين، مؤكداً أن الجمهورية التونسية تدعم كل المبادرات للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، وأن تونس حريصة على تعزيز استقرار ليبيا وعودتها لممارسة دورها الطبيعي في المنطقة.