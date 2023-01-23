اللافي: ليبيا بوابة عبور في مجال الاتصالات والإنترنت مستقبلا

أكد وزير الاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، أن ليبيا إحدى الدول الإفريقية التي تتمركز في موقع جغرافي مهم، كونها بوابة عبور في مجال الاتصالات والإنترنت في المستقبل، مما يتطلب تدخلات على مستوى السياسات، لذا اعتمدت الحكومة اللوائح التنفيذية لقانون الاتصالات، وعملت على بناء القدرات الشبابية وتطويرها بما يضمن مستويات عالية من الخدمة.

تصريحات اللافي جاءت خلال مشاركته رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، في أعمال منتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت في نسخته السابعة، بحضور ممثل أمانة منتدى حوكمة الإنترنت بالأمم المتحدة، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والتقنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.

وشدد اللافي خلال المنتدى الذي عقد برعاية الجمعية الليبية للإنترنت على ضرورة أن تبتكر إفريقيا طرُقًا لمواكبة الطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية، وسدّ فجوات الاتصال، وخلق فرص عمل لائقة.