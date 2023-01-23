شرطة بوعطني تضبط مصريين يبيعان إسطوانات الغاز بـ40 دينار بسيارة معتمة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الاثنين أن مركز شُرطة بوعطني يضبط شخصين من الجنسية المصرية يقومان ببيع إسطوانات الغاز بمبلغ 40 دينار.

وأوضحت المديرية عبر حسابها على “فيسبوك” أن المصريين تم ضبطهما على متن مركبة آلية (فولكس واجن) بيضاء اللون معتمة بالكامل.

وأفادت أنه عقب ورود معلومات عن خروج السيارة من مستودع لبيع الغاز بشارع وكيل هيونداي بمنطقة بوعطني وانتقالها لمنطقة المساكن تم خروج أعضاء التحريات ومشاهدة المركبة سالفة الذكر.

وأكدت المديرية أنه تم اللحاق بالسيارة وضبطها وعلى متنها شخصين وضُبط بداخل المركبة عدد 24 إسطوانة غاز وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وذكرت أنه بالستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ب.ه.ح من مواليد 1997 مصري الجنسية والثاني يُدعى أ.أ.ع من مواليد 2004 واعترفا بشراء الاسطوانة بمبلغ 20دينار من أحد العمال بالمستودع وبيعها بمبلغ 40 دينار للمواطنين.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.