الهنقاري: الغائبون عن اجتماع وزراء الخارجية من العرب هم الأعداء لـ”ثورة 17 فبراير”

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الموالي بشدة لتركيا محمد الهنقاري أن الغائبين عن اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في طرابلس “أعداء لثورة 17 فبراير”.

الهنقاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “اجتماع وزراء الخارجية العرب أعتبره نجاحًا دبلوماسيًا لحكومة الوحدة الوطنية، بالرغم من أنه دون المستوى المطلوب للحضور، والغائبون من العرب هم الأعداء لثورة 17 فبراير”.

