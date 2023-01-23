ليبيا.. “باشاغا” يبحث احتياجات البلديات ويعتمد قرار الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، اجتماع مع وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي، أبوبكر مصادف، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الحكم المحلي، محمد ارحومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات البلديات من أبواب الميزانية من الباب الثاني والثالث للتنمية، وآلية عمل الحرس البلدي داخل البلديات ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعرقل عمله.

كما تم اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات العامة للنظافة من حيث التجهيزات وبعض الإشكاليات الإدارية.

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