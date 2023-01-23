مختار: الرئاسي يُطلق مصطلحات لفظية فقط وليس مشكلتنا المصالحة

قال ناجي مختار، نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إن المجلس الرئاسي ليس له أي شرعية تخول له الخوض في المسائل الدستورية، فهو ليس جسمًا منتخبًا.

وأضاف مختار، في تصريحات متلفزة، أن المجلس الرئاسي يُطلق مصطلحات لفظية فقط، مثل المصالحة الوطنية، لأن جميع المناصب يتقلدها أي شخص.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي أعلن عن مؤتمر للمصالحة الوطنية، دون أن يحدد من هم أطراف هذه المصالحة.

وتابع:” لا داعي لرفع شعارات بشأن المصالحة، فعلى الأرض لا يوجد أي قيود على التنقل داخل ليبيا، فكافة المحددات التي تحدث عنها المؤتمر التحضيري للمصالحة الوطنية، يُحددها الدستور الليبي، ومن يريد تحضير للمصالحة عليه أن يستفتي على الدستور”.

وأوضح أن ما يحدث في ليبيا صراع سياسي وعسكري يعيق توحيد مؤسسات الدولة، وليس مشكلة مصالحة وطنية، على حد تعبيره.