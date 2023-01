الراجحي: الطريقة الوحيدة لإخراج الفاغنر هي كما خرجوا من جنوب طرابلس بالحديد والنار

ليبيا – علق رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين على موقف أمريكا بتصنيف منظمة الفاغنر بأنها إجرامية، معتبرًا أن تصرف أمريكا وإجراءاتها الجديدة ليست لها علاقة بنشاط الفاغنر في ليبيا، فالولايات المتحدة الأمريكية سنت عقوبات في السابق على من يتحركون من عناصر الفاقنر في ليبيا والسودان وأمريكا الوسطى ومالي.

الراجحي اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن العقوبات بهذه القوة هذه المرة بعد التطور الملحوظ على الجبهة الأوكرانية والتقدمات التي يسمع بها للروس، وأنهم سيطروا على بعض المدن المهمة والمناطق الحساسة وذات أهمية كبيرة كلها تمت عن طريق عصابة الفاغنر لدرجة ان وصل الامر لرئيس الفاغنر في فيديو مسرب له ينتقد الجيش الروسي ويقول عنه فاشل.

ورأى أن التحركات الأمريكية الهدف منها تحجيم دور نشاط الفاغنر في أوكرانيا، فالأسلحة التي تبعثها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا ثمنها أموال، أي حتى هي متضررة من نجاحات الفاغنر.

وأكد على أن المنظمة الآن ككل سلطت عليها العقوبات وصنفت أنها إجرامية، فالفاغنر ليسوا مقاتلين مرتزقة فقط بل متعددة الخدمات والصناعات.

وتابع: “الروس متداخلون في ليبيا عن طريق الفاغنر بأربعة محاور، الاقتصادي كطباعة العملة، السياسي مستشارو عقيلة صالح، والعسكري كمقاتلين أو مستشارين، والتقارير الرسمية من شركة فيس بوك أنها أغلقت صفحات وجروبات تدار عن طريق الفاغنر، وهذا السلوك ليس في ليبيا فقط. إن استمرت العقوبات في إطار العقوبات الاقتصادية لن يكون لها تأثير لأن الفاغنر تجارتها أو سوقها هي السوق السوداء وليست معتمدة على البنوك والبورصات كالشركات الطبيعية”.

ورأى أن الطريقة الوحيدة لإخراج الفاغنر هي كما خرجوا من جنوب طرابلس بالحديد والنار مهزومين مدحورين أي بالقوة، منوهًا إلى أن الروس في ليبيا كانوا يتعاملون مع طرفين في ليبيا الطرف السياسي وهذا ليس سر وعقيلة صالح خرج يفتخر به.

كما استطرد: “الآن أعتقد أنهم في موقف ضعف وتواصل السفير الأمريكي يكاد يكون معدومًا مع هؤلاء، 4 أشخاص دخلوا في ملتقى الحوار في تونس وجنيف كممثلي النظام السابق وحتى يكونوا جزء من المشهد، ارتباط سيف بعلاقته بالروس، وهذا سبب نفور كل الدول في المنطقة من مشروعه في العملية السياسية، سيف استخدم من قبل الروس في الأزمة الليبية أو إرباك الأزمة الليبية، الآن إن كان هناك مشروع أمريكي أوروبي لإخراج الفاغنر بالقوة من ليبيا وقطع الطريق عليها أو الروس أن تربط قوتها في ليبيا بمالي أو إفريقيا الوسطى، وتكون هناك عملية جديدة في تشاد وتسيطر قوات الموالية للفاغنر على تشاد هذا يكون خطيرًا عليهم”.

ونوّه إلى أن ليبيا هي المفتاح، وإن كان هناك عملية عسكرية يجب أن تكون منظمة ومدعومة بالكامل منهم، والفاغنر من يقودون معارك كبيرة في أوكرانيا. بحسب قوله.

واعتبر في ختام حديثه أن خليفة حفتر وبعد انهزام الفاغنر من جنوب العاصمة أصبح أداة لدى الروس وهم يستخدمونه وليس حفتر من يستخدمهم، لذلك خروجهم سيكون سعيدًا به جدًا؛ لأنه سيتحرر من سيطرتهم.

