جهاز النهر الصناعي يستكمل أعمال تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية بحقل آبار غدامس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، انطلاق القافلة الأولى لنقل المواد الموردة لحقل آبار غدامس لاستكمال أعمال تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية بالحقل.

وأوضح الجهاز أن الخطوة من شأنها رفع إنتاجية الإمداد المائي من حقول الآبار باتجاه مناطق سفح وباطن الجبل.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الأعمال تندرج في إطار استكمال منظومة غدامس /زواره/ الزاوية ورفع إنتاجية الإمداد المائي للمنظومة.

وقال مدير عام منظومة غدامس بأن قوافل نقل المواد ستستمر في تشوين كافة المواد من مخازن شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء إلى حقل آبار غدامس والتي تقدر بحوالي 60 شاحنة.

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