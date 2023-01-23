اللافي يدّعي التزام حكومته بخارطة الطريق.. ويلوم قانون الانتخابات

الوطن| رصد

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بالحكومة المنتهية، وليد اللافي، إن مسألة تشكيل حكومة جديدة سواء برئاسة فتحي باشاغا أو غيره، لم تكن مطروحة في اجتماعات الجامعة العربية، مدّعياً أن حكومته ملتزمة بخارطة الطريق التي تقول إن “الحكومة الحالية آخر حكومة انتقالية قبل الذهاب للانتخابات”.

وأضاف اللافي في تصريحات صحفية “من يرغب في تغيير الحكومة الحالية، عليه إنشاء قاعدة دستورية والذهاب للانتخابات، والجميع يعرف من يُعطلون الانتخابات، والمشكلة تكمن في قانون الانتخابات، أي أنها مشكلة قانونية ودور الحكومة دور لوجيستي ويمكنها أن تنفذه في أي وقت”