بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزيري خارجية تونس والجزائر آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة دعمه لجهود المجلس الرئاسي في تجسيد أولويات المرحلة الراهنة، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة عبر التواصل مع الأطراف كافة.

من جانبه، جدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي التأكيد على التزام بلاده الدائم والثابت بالوقوف إلى جانب ليبيا ودعمها من أجل إنجاح المسار السياسي.

وشدد الجرندي على أهمية التوافق بين الليبيين وملكيتهم لهذا المسار بما يمهد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وانتاج مؤسسات شرعية ودستورية دائمة.

من جانبه، أشاد المنفي بدوري تونس والجزائر ومساهمتها الفاعلة في الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون معهما والشراكة في مخلتف القطاعات والمجالات.

يذكر أن وزيري خارجية الجزائر وتونس شاركا في الاجتماعي التشاوري التحضيري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته العاصمة طرابلس.

المصدر: المجلس الرئاسي + حكومة الوحدة الوطنية

The post بعد مشاركتهما في الاجتماع التشاوري بطرابلس.. وزيرا خارجية تونس والجزائر يلتقيان الدبيبة والمنفي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار