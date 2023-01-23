إيطاليا والجزائر تؤكدان ضرورة التوصل إلى حل توافقي في ليبيا لإجراء الانتخابات

أكدت إيطاليا والجزائر، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل إلى حل توافقي في ليبيا لإجراء الانتخابات على أساسه، ودعم الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي وصلت أمس الأحد إلى الجزائر.

وقال تبون في المؤتمر: “اتفقنا على تنسيق العمل لحل أزمات المنطقة، ولمست موقفاً من ميلوني يترجم تقارباً كبيراً في الرؤى حول الأزمة الليبية”.

وأوضح “لقد أكدنا ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات، ودعم مصالح الدولة الليبية، والحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة”.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني: “تحدثنا عن الأزمة في تونس وليبيا. وبخصوص الشرق الأوسط، نرى أنه يتوجب العودة إلى مفاوضات السلام والتوصل إلى حل الدولتين”.

وكانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، وصلت مساء أمس إلى الجزائر، في أول زيارة عمل خارجية لها منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي.

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