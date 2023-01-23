الكهرباء تعلن وصول معدات وقطع غيار جديدة لصيانة محطتي كهرباء الخمس ومصراتة

الوطن| رصد

زوّدت الشركة العامة للكهرباء، محطتي كهرباء مصراتة والخمس الغازية، بمعدات وقطع غيار تشغيلية جديدة، عبر ميناء طرابلس البحري، بهدف تجديد وحدات الإنتاج وإطالة عمرها دعماً للشبكة الكهربائية والمحافظة على استقراريتها.

وأشارت الغرفة إلى مواصلتها تكثيف جهودها لنقل المعدات وقطع غيار الخاصة بمحطات الإنتاج بمختلف المناطق، حيث نقلت شحنات جديدة محملة بمعدات تشغيلية من ميناء طرابلس البحري عبر شاحنات إلى المخازن الرئيسة للشركة، مورّدة من شركة ( GE ) الخاصة باستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس وشركة سوينق الخاصة بمحطة كهرباء مصراتة.