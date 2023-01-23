اجتماع بمديرية أمن طرابلس لتطوير عمل المنظومات الأمنية والخدمية

عُقد اليوم الاثنين اجتماع بديوان مديرية أمن طرابلس ضم مدير الأمن “محمود العابد”، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق “البهلول شنانة” وبحضور عدد من القيادات الامنية بالمديرية ومهندسين بالمركز.

وقالت داخلية الوحدة إن الاجتماع ناقش إجراءات تطوير عمل المنظومات الأمنية والخدمية وإجراءات الربط والتوحيد مع بقيه مديريات الأمن الأخرى والعمل على تيسير وانسياب المعلومات بشكل امن وسريع بين هذه المديريات وذلك لتوفير الاحصائيات والمؤشرات التي من شأنها المساعدة في اتخاد القرارات السليمة في معالجة العديد من القضايا.

وأضاف بلاغ داخلية الدبيبة أن اللقاء دعا إلى ضرورة العمل على تطوير نظام تسجيل المركبات وتفعيل نظام المعلومات الجغرافيه وكذلك نظام البلاغات الأمنية الموحد.

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