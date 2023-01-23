مجلس الأمن القومي يختتم مؤتمره الدولي للأمن السيبراني بالتأكيد على ضرورة إنشاء مركز عربي مختص في الأمر

بنغازي 23 يناير 2023 (وال) – أكدت توصيات مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني في ختام أعماله اليوم الإثنين ببنغازي، على ضرورة إنشاء مركز عربي للأمن السيبراني، وذلك تتويجا لما طرحه مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف الذي نظم وترأس المؤتمر.

وأكد توصيات المؤتمر أن الأمن السيبراني ركيزة للأمن القومي، مشددة على ضرورة بناء غرفة استراتيجية للأمن السيبراني تكون رافدا لإنشاء المركز العربي للأمن السيبراني.

كما أكدت التوصيات على ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني عن المجتمع و المنظومات الوطنية المعلوماتية، إضافة إلى تدشين برامج تدريبية لمجلس الأمن القومي الليبي؛ لبناء القدرات الشبابية في مجال الأمن السيراني.

وشدد المؤتمر على أهمية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية و الدينية لحماية الأطفال والمراهقين والمرأة من المخاطر السيبرانية، إضافة إلى تبني تشريعات وقوانيين للحماية الفكرية عبر الإنترنت، وتفعيل قوانين حماية البيانات الشخصية.

ودعا المؤتمر الذي استمر لستة أيام وتخللته ورش عمل علمية بمشاركة دولية واسعة، إلى مواجهة تصاعد الابتزاز السيبراني، وبناء استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، بإشراف مجلس الأمن القومي الليبي على غرار الدول العربية.

كما دعا المؤتمر إلى إعداد خطة استراتيجية للتحول الرقمي لجميع المؤسسات والقطاعات، وإنشاء بنية تحتية للتحولات الرقمية، وفتح مسارات أكاديمية للتخصص النوعي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بين القطاعين العام و الخاص والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الفضاء السيبراني.

وأوصى المشاركون في المؤتمر من كل الأقطار العربية، بدراسة ليبيا الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية المعنية بالحماية الإلكترونية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية للاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة، والاستعانة بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بتشريعات الفضاء السيبراني وضمان تناسقها مع نظيراتها الوطنية.

وكرم مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، كافة المشاركين في المؤتمر ولجانه التحضيرية والعلمية. كما كرمت جامعة عمان العربية مستشار الأمن القومي بدرع الجامعة، مشيدة بهذا المؤتمر الهام الذي عقد في هذا الوقت الذي تزداد فيه التحديات السيبرانية في العالم أجمع. (وال – بنغازي) إ م

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