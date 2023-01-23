الحكومة الليبية المكلفة تفتتح 3 مدرجات جديدة بجامعة النجم الساطع في البريقة

افتتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية المكلفة، اليوم الاثنين، 3 مدرجات الدراسية جديدة مجهزة بشكل كامل لاستيعاب عدد كبير من الطلبة بالكليات بجامعة النجم الساطع في مدينة البريقة.

وجرى الافتتاح بحضور مدير إدارة الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية الدكتور فرج العريبي، و إدارة الجامعة، المدرجات الثلاثة والذين جاءت سعتهم على النحو التالي:

– مدرج شهداء البريقة بسعة 200 طالب

– مدرج الشهيد صالح مذكور بسعة 200 طالب

– مدرج الملك ادريس السنوسي بسعة 300 طالب

وتم تجهيز المدرجات تجهيزاً كاملاً وبتقنية عالية بحيث تتماشى مع متطلبات العملية التعليمية.

ويأتي افتتاح المدرجات ضمن خطة الحكومة الليبية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجهيز عدد من المؤسسات التعليمية العليا التي لها القدرة على استيعاب أكبر عدد من الطلبة، وكذلك التجهيز بما يتناسب مع العملية التعليمية وطرق التدريس الحديث بالجامعات.

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