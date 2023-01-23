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باشاغا يبحث مع وزير الحكم المحلي احتياجات البلديات ويعتمد لائحة الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ناقش رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، احتياجات البلديات من أبواب الميزانية من الباب الثاني والثالث للتنمية، وآلية عمل الحرس البلدي داخل البلديات ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعرقل عمله.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبوبكر مصادف اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ومناقشة الصعوبات التي تواجه الشركات العامة للنظافة من حيث التجهيزات وبعض الإشكاليات الإدارية.

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الوطن الليبية

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