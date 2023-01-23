اقعيم يبحث مع عميد بلدية طبرق العراقيل التي تواجه البلدية

بحث وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، مع عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية، العراقيل التي تواجه بلدية طبرق من اعتداءات على المخطط العام داخل البلدية والتي كانت وراء تعليق العمل بها وبكل القطاعات والمكاتب التابعة لها.

اقعيم، وخلال اللقاء الذي عقد بمدينة طبرق، بحضور مدير أمن المدينة العميد سامي إدريس نصر وعمداء بلديات امساعد وبئر الاشهب والبردي ومرسى دفنة والوفاق وأعضاء المجلس عبدالكريم بوطابونة وهاشم مصادف ومنصور امداوي وبحضور هيئة الرقابة الإدارية والحكماء أكد بأن الدولة سوف تتدخل خلال الأيام القادمة لإزالة كل العراقيل التي تواجه البلدية حسب الإجراءات القانونية المتبعة.

كما أكد عمداء بلديات البطنان بأنهم متضامنون مع بلدية طبرق بعد إعطاء مهلة لمدة عشرة أيام لإنهاء كل العراقيل والاعتداءات والا سوف تعلق بلديات منطقة البطنان أعمالها أسوة ببلدية طبرق.