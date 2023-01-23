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وزيرة في حكومة الدبيبة تبحث تعزيز المساواة بين الذكور والإناث

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحثت وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة عبدالحميد الدبيبة، رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية “حورية الطرمال” سبل تعزيز المساواة بين الذكور والإناث، وفقا لبيان صادر عن وزارة المرأة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وشاركت الطرمال، في ورشتي عمل في المغرب بعنوان “دور النساء في الشأن العام في تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل” و “تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لصاحبات المشاريع الصغيرة”.

وأكدت وزارة المرأة في حكومة الدبيبة، أن الورشة جاءت بتنظيم من منظمة المرأة العربية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية.

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الإناث الذكور تعزيز المساواة وزيرة في حكومة الدبيبة

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صحيفة الساعة 24

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